Ущерб составил 245 тысяч
12 сентября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего горожанина. Из пристроя его частного дома украли шесть катушек с латунной проволокой, каждая из которых весит около 80 килограммов.
Мужчина пояснил, что проживает по другому адресу, а в доме, из которого была совершена кража, бывает редко. Ущерб составил 245 тысяч рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед потерпевшего. Молодой человек, на лето арендовавший жильё в частном секторе, воспользовался длительным отсутствием хозяина дома.
Проделав отверстие в заборе, он проник в чужой двор, затем в незапертый пристрой и укатил в свою ограду катушки. После чего вызвал такси и, погрузив имущество, сбыл в пункт приёма металла.
Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и очередную кражу совершил, ещё не отбыв наказание в виде условного осуждения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ вор укатил большие катушки с проволокой
Происшествия, Фото:
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