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В Улан-Удэ вор укатил большие катушки с проволокой

В Улан-Удэ вор укатил большие катушки с проволокой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ущерб составил 245 тысяч

12 сентября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего горожанина. Из пристроя его частного дома украли шесть катушек с латунной проволокой, каждая из которых весит около 80 килограммов.

Мужчина пояснил, что проживает по другому адресу, а в доме, из которого была совершена кража, бывает редко. Ущерб составил 245 тысяч рублей.

Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед потерпевшего. Молодой человек, на лето арендовавший жильё в частном секторе, воспользовался длительным отсутствием хозяина дома.

Проделав отверстие в заборе, он проник в чужой двор, затем в незапертый пристрой и укатил в свою ограду катушки. После чего вызвал такси и, погрузив имущество, сбыл в пункт приёма металла.

Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и очередную кражу совершил, ещё не отбыв наказание в виде условного осуждения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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