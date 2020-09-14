В Улан-Удэ вор укатил большие катушки с проволокой

Ущерб составил 245 тысяч



12 сентября в отдел полиции №2 в Улан-Удэ поступило заявление от 52-летнего горожанина. Из пристроя его частного дома украли шесть катушек с латунной проволокой, каждая из которых весит около 80 килограммов.



Мужчина пояснил, что проживает по другому адресу, а в доме, из которого была совершена кража, бывает редко. Ущерб составил 245 тысяч рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед потерпевшего. Молодой человек, на лето арендовавший жильё в частном секторе, воспользовался длительным отсутствием хозяина дома.



Проделав отверстие в заборе, он проник в чужой двор, затем в незапертый пристрой и укатил в свою ограду катушки. После чего вызвал такси и, погрузив имущество, сбыл в пункт приёма металла.



Ранее он был неоднократно судим за аналогичные преступления и очередную кражу совершил, ещё не отбыв наказание в виде условного осуждения.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



