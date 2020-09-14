Деятельность «Шаур-Donald`s» приостановлена на 30 суток
Решением Железнодорожного районного суда Улан-Удэ с 10 сентября приостановлена деятельность киоска «Шаур-Donald`s» на срок до 30 суток. При проверке управлением Роспотребнадзора в киоске установлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
Среди обнаруженных нарушений: на одном производственном столе обрабатывались продовольственное сырьё и готовая пищевая продукция; отсутствовали горячее водоснабжение, товарно-сопроводительные документы на продовольственное сырье и готовую кулинарную продукцию, моечные ванны для мытья кухонного инвентаря. Кроме этого, работниками предприятия своевременно не был пройдён медицинский осмотр.
Основанием для контрольно-надзорных мероприятий стала регистрация пяти случаев острой кишечной инфекции, в том числе сальмонеллёзной этиологии, среди покупателей шаурмы.
В соответствии с КоАП РФ специалисты управления опечатали технологическое оборудование, используемое для приготовления пищевой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.
В Улан-Удэ киоск с шаурмой временно закрыли из-за кишечной инфекции
Происшествия, Фото:
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