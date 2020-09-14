Необычная история произошла в лесах Прибайкальского района
В воскресенье, 13 сентября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район на повторные поиски 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Мужчина ушёл в лес за орехами 12 числа и заблудился. Свой телефон он оставил в машине.
Спасатели ещё раз опросили родственников и вышли на поиски. Через два часа поисков потерявшийся был найден, но не один, а вместе с двумя грибниками. Они также заблудились, но сообщать об этом никто не стал.
Мужчина был передан медикам, так как он провел ночь в лесу.
Нашлись сами
Ещё четверо человек заблудились в лесу в Заиграевском районе.
Вчера в 10.30 утра спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Заиграевский район в улус Дабата на поиски четырёх сборщиков дикоросов.
Через несколько часов после сообщения спасателям они вышли из леса самостоятельно. Состояние людей удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Баунтовском районе Бурятии потерялся 28-летний мужчина. Он ушёл с золоторудного участка и пропал.
Недавно благополучно окончилась история пропавшего вблизи в городе Бабушкин сборщика дикоросов. После нескольких дней блужданий по лесу он нашёлся.
В Бурятии спасатели искали одного человека, а нашли трёх
Происшествия, Фото:
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