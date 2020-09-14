Убийцы первое время скрывались в Казахстане
Мужчину арестовали за убийство, совершённое в Братском районе Иркутской области 26 лет назад. Задержанному сейчас 51 год, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Обвинение ему предъявлено по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» (этот Уголовный кодекс действовал до 1997 года).
В апреле 1994 года на обочине дороги в Братском районе нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего рассказали, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своём автомобиле с двумя неизвестными. По горячим следам удалось установить личности подозреваемых, но задержать их не смогли, поскольку они сбежали в Казахстан.
Как выяснилось, один из них после приезда к себе на родину в Казахстан полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию в Белгородскую область. В сентябре 2020 года мужчина был задержан.
На допросе следователю он рассказал, что на преступление пошёл из корыстных побуждений. После убийства и завладения автомобилем, подозреваемые отправили родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что он в Иркутске и вернётся через неделю. Тем самым выиграли для себя время, чтобы уехать в другой регион до объявления автомобиля в розыск.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время розыск второго подозреваемого продолжается.
В Иркутской области убийцу арестовали спустя 26 лет
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Необычная история произошла в лесах Прибайкальского района
Аварию устроил водитель, стаж которого один год
Убийцы первое время скрывались в Казахстане
Сотрудники МВД провели восемь обысков у представителей фирмы-застройщика
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в последние дни держится на одном уровне
У умершего пациента была тяжёлая форма COVID-19 и другие заболевания
Пожар произошёл в гараже
Инциденты произошли в один день
Трагедией окончилась история отношений улан-удэнца и женщины из колодца
Оно зафиксировано в Баунтовском районе
Повреждённый во время взрыва поклонный крест обещали заменить
Второй этаж дома уже был весь в дыму
Бурятские спасатели едут на поиски в Багдарин
Об этом случае рассказал главный врач Бичурской больницы
Врач, назначившая «убийственное» лечение, отделалась штрафом