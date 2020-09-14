В Иркутской области убийцу арестовали спустя 26 лет

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Убийцы первое время скрывались в Казахстане



Мужчину арестовали за убийство, совершённое в Братском районе Иркутской области 26 лет назад. Задержанному сейчас 51 год, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Обвинение ему предъявлено по статье 102 Уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах» (этот Уголовный кодекс действовал до 1997 года).



В апреле 1994 года на обочине дороги в Братском районе нашли тело мужчины с множественными ножевыми ранениями. Родственники погибшего рассказали, что мужчина за несколько дней до гибели уехал в город Тулун на своём автомобиле с двумя неизвестными. По горячим следам удалось установить личности подозреваемых, но задержать их не смогли, поскольку они сбежали в Казахстан.



Как выяснилось, один из них после приезда к себе на родину в Казахстан полностью сменил личные данные, придумал новую историю своей жизни, а затем переехал в Россию в Белгородскую область. В сентябре 2020 года мужчина был задержан.



На допросе следователю он рассказал, что на преступление пошёл из корыстных побуждений. После убийства и завладения автомобилем, подозреваемые отправили родственникам телеграмму от имени погибшего о том, что он в Иркутске и вернётся через неделю. Тем самым выиграли для себя время, чтобы уехать в другой регион до объявления автомобиля в розыск.



Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время розыск второго подозреваемого продолжается.

