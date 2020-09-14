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Улан-удэнка ставит капканы на котов

Улан-удэнка ставит капканы на котов
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Женщина объявила войну соседским котам

В улан-удэнском посёлке Забайкальский, в народе именуемый «Зверосовхоз», ставят капканы на котов. Об этом местные жители поделились в паблике «Весь Улан-Удэ». К посту приложили фотографии с попавшим в ловушку кота и скриншот переписки из местной группы. В переписке жительница высказывает недовольство по поводу разгуливающих котов.

По словам местных жителей, их соседка в чате пишет про капканы, а через несколько дней устанавливает.

«Уважаемые соседи! Большая просьба, смотрите за своими котами! Кастрируйте! Весь двор загадили! Почему мы должны страдать от ваших гуляк? Не хочется ставить капканы!» - пишет негодующая улан-удэнка.

Горожане возмущены её действиями. На фотографии у пушистика в капкан попала задняя лапка.

- Где это видано? Мы в каком веке живём? Что это за женщина такая, даже язык не поворачивается её женщиной назвать, которая на котов ставит капканы?! На котов! – пишет подписчик «Весь Улан-Удэ».



Автор поста подчёркивает, что «во всём мире коты гуляют везде, на то они и коты. Они не опасны, не агрессивные, не кусаются».

- Если она так спокойно решает таким образом «проблему» по отношению к живым существам, стоит задуматься всему посёлку - нужна ли вам такая соседка? Как бы не настало то время, когда она на людей начнёт охоту, - завершил пользователь Сети.

В комментариях к посту развернулось бурное обсуждение произошедшего. Большинство подписчиков возмутились действиям соседки.

«Пишите заявление в полицию, жестокое обращение с животными, это статья!!!»,
«Бедный котик, а эта женщина должна понести наказание за свои действия!»,
«Надо привлечь за жестокое обращение с животными»,
«Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь медвежий капкан на эту женщину!».

Также в комментариях отметился эксперт правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев. Он также прокомментировал фото, подчеркнув: «Капканы запрещены тем более в населённом пункте, ребёнок может ногу повредить серьёзно и даже взрослый человек пальцев лишиться... Уголовка по ней плачет».

Другие же в некотором смысле поддержали женщину и поделились своим опытом о гадящих в огороде чужих котах.

«Завели животное - следите за ним. Никого не оправдываю, но животных вы заводите для себя, а не для соседей. Почему соседи должны страдать от того что вы не можете своих котов закрыть дома и выгуливать на поводке? И да, коты метят территорию, что очень неприятно. Ответственно нужно относиться к своим питомцам!»,

«В моём огороде регулярно гадят соседские котики.... Метят мои ягодные кустарники, гадят в грядки.... Это реально бесит!»,

«Каждый защищает свою собственность как может. Держите своих питомцев при себе и все будет ок. Мой кот ходит у меня дома, а не на улице и ему капкан не страшен»,

«Смотреть надо за животными, раз есть они у вас. Почему кто-то должен убирать за ними на своей территории, а не вы».

Пост собрал более шестисот отметок «мне нравится» и более трёхсот комментариев.

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