Улан-удэнка ставит капканы на котов

Автор поста подчёркивает, что «во всём мире коты гуляют везде, на то они и коты. Они не опасны, не агрессивные, не кусаются».- Если она так спокойно решает таким образом «проблему» по отношению к живым существам, стоит задуматься всему посёлку - нужна ли вам такая соседка? Как бы не настало то время, когда она на людей начнёт охоту, - завершил пользователь Сети.В комментариях к посту развернулось бурное обсуждение произошедшего. Большинство подписчиков возмутились действиям соседки.«Пишите заявление в полицию, жестокое обращение с животными, это статья!!!»,«Бедный котик, а эта женщина должна понести наказание за свои действия!»,«Надо привлечь за жестокое обращение с животными»,«Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь медвежий капкан на эту женщину!».Также в комментариях отметился эксперт правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев. Он также прокомментировал фото, подчеркнув: «Капканы запрещены тем более в населённом пункте, ребёнок может ногу повредить серьёзно и даже взрослый человек пальцев лишиться... Уголовка по ней плачет».Другие же в некотором смысле поддержали женщину и поделились своим опытом о гадящих в огороде чужих котах.«Завели животное - следите за ним. Никого не оправдываю, но животных вы заводите для себя, а не для соседей. Почему соседи должны страдать от того что вы не можете своих котов закрыть дома и выгуливать на поводке? И да, коты метят территорию, что очень неприятно. Ответственно нужно относиться к своим питомцам!»,«В моём огороде регулярно гадят соседские котики.... Метят мои ягодные кустарники, гадят в грядки.... Это реально бесит!»,«Каждый защищает свою собственность как может. Держите своих питомцев при себе и все будет ок. Мой кот ходит у меня дома, а не на улице и ему капкан не страшен»,«Смотреть надо за животными, раз есть они у вас. Почему кто-то должен убирать за ними на своей территории, а не вы».Пост собрал более шестисот отметок «мне нравится» и более трёхсот комментариев.