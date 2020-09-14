Улан-удэнка ставит капканы на котов

В улан-удэнском посёлке Забайкальский, в народе именуемый «Зверосовхоз», ставят капканы на котов. Об этом местные жители поделились в паблике «Весь Улан-Удэ». К посту приложили фотографии с попавшим в ловушку кота и скриншот переписки из местной группы. В переписке жительница высказывает недовольство по поводу разгуливающих котов.
По словам местных жителей, их соседка в чате пишет про капканы, а через несколько дней устанавливает.
«Уважаемые соседи! Большая просьба, смотрите за своими котами! Кастрируйте! Весь двор загадили! Почему мы должны страдать от ваших гуляк? Не хочется ставить капканы!» - пишет негодующая улан-удэнка.
Горожане возмущены её действиями. На фотографии у пушистика в капкан попала задняя лапка.
- Где это видано? Мы в каком веке живём? Что это за женщина такая, даже язык не поворачивается её женщиной назвать, которая на котов ставит капканы?! На котов! – пишет подписчик «Весь Улан-Удэ».
Автор поста подчёркивает, что «во всём мире коты гуляют везде, на то они и коты. Они не опасны, не агрессивные, не кусаются».
- Если она так спокойно решает таким образом «проблему» по отношению к живым существам, стоит задуматься всему посёлку - нужна ли вам такая соседка? Как бы не настало то время, когда она на людей начнёт охоту, - завершил пользователь Сети.
В комментариях к посту развернулось бурное обсуждение произошедшего. Большинство подписчиков возмутились действиям соседки.
«Пишите заявление в полицию, жестокое обращение с животными, это статья!!!»,
«Бедный котик, а эта женщина должна понести наказание за свои действия!»,
«Надо привлечь за жестокое обращение с животными»,
«Поставьте, пожалуйста, кто-нибудь медвежий капкан на эту женщину!».
Также в комментариях отметился эксперт правозащитного центра ЖКХ Борис Бодиев. Он также прокомментировал фото, подчеркнув: «Капканы запрещены тем более в населённом пункте, ребёнок может ногу повредить серьёзно и даже взрослый человек пальцев лишиться... Уголовка по ней плачет».
Другие же в некотором смысле поддержали женщину и поделились своим опытом о гадящих в огороде чужих котах.
«Завели животное - следите за ним. Никого не оправдываю, но животных вы заводите для себя, а не для соседей. Почему соседи должны страдать от того что вы не можете своих котов закрыть дома и выгуливать на поводке? И да, коты метят территорию, что очень неприятно. Ответственно нужно относиться к своим питомцам!»,
«В моём огороде регулярно гадят соседские котики.... Метят мои ягодные кустарники, гадят в грядки.... Это реально бесит!»,
«Каждый защищает свою собственность как может. Держите своих питомцев при себе и все будет ок. Мой кот ходит у меня дома, а не на улице и ему капкан не страшен»,
«Смотреть надо за животными, раз есть они у вас. Почему кто-то должен убирать за ними на своей территории, а не вы».
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