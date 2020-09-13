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Улан-удэнец едва не убил изменницу на Селенгинском мосту

Улан-удэнец едва не убил изменницу на Селенгинском мосту
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедией окончилась история отношений улан-удэнца и женщины из колодца

Улан-удэнец, ударивший ножом свою возлюбленную, предстал перед судом.

59-летний мужчина влюбился в 44-летнюю женщину. Но вот дама оказалась не самых высоких кругов – жилья у неё не было, потому жила она в колодце. Матери мужчины спутница сына, конечно, не нравилась, она запретила приводить её домой. В итоге ухажёр три дня в неделю жил в колодце со своей избранницей, а остальные дни – у себя дома. Официальной работы у него не было, зарабатывал подработками.

Как-то в конце апреля, придя к колодцу, он увидел, что его возлюбленная ходит в чужой мужской куртке. Куртка эта, как опознал мужчина, принадлежит их знакомому, живущему неподалёку в гараже.

Произошедшее сильно разозлило мужчину. Он начал допытываться, не изменила ли его дама с этим знакомым. Женщина вовсю отнекивалась.

Позже пара купила продукты и ушла на Селенгинский мост. Там началось распитие алкоголя. Мужчина продолжал допытываться, не было ли измены. В итоге его возлюбленная не выдержала. Она крикнула: «Да, изменила! И что?!»

В ответ оскорблённый мужчина ударил её ножом – в грудь и в живот.

Женщина выжила только благодаря оперативному вмешательству врачей.

- Советский районный суд признал подсудимого виновным по статье 111 Уголовного кодекса «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Ему назначено наказание в виде трёх лет и трёх месяцев в колонии общего режима, - сообщила «Байкал-Daily» помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Дарима Бадмажапова.


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