Оно зафиксировано в Баунтовском районе
Сегодня в 13.17 в Баунтовском районе в 58 км юго-восточнее от улуса Улюнхан Курумканского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6.
Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Справка:
Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
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