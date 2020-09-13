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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:www.seis-bykl.ru
Оно зафиксировано в Баунтовском районе

Сегодня в 13.17 в Баунтовском районе в 58 км юго-восточнее от улуса Улюнхан Курумканского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Справка:

Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.
землетрясение
 
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