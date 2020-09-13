В Бурятии произошло землетрясение

Оно зафиксировано в Баунтовском районе



Сегодня в 13.17 в Баунтовском районе в 58 км юго-восточнее от улуса Улюнхан Курумканского района Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6.



Толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Справка:



Землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

