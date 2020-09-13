Повреждённый во время взрыва поклонный крест обещали заменить
Как сообщал «Байкал-Daily», 10 сентября на автодороге на въезде в посёлок Заиграево взорвали Мамиткину гору. Это было сделано для понижения уровня дороги.
В результате взрыва был повреждён деревянный поклонный крест, установленный верующими ещё 20 лет. Это вызвало обеспокоенность среди прихожан заиграевского православного храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Поклонный крест обещали заменить за счёт подрядчика и установить на три метра выше, сообщает группа zaigraevo_news (газета «Вперёд») со ссылкой на журналиста Александра Муравьёва.
Представитель подрядчика заявил, что крест невозможно было вытащить, основание было залито бетоном, а кран к месту подогнать нельзя.
– Там, где сейчас стоит крест, там граница отвода земли под дорогу. И там будет формироваться откос. И на данном месте он мешает, рабочие уберут его. Они побоялись пилить крест. Но заверили, что в случае, если крест сломается, то они сделают новый и поставят выше метра на три, чтобы он вышел из границ отчуждения земельного участка, - прокомментировал начальник МБУ «Инфраструктурный Центр – Служба Заказчика» Сергей Батурин.
По рассказам верующих из Заиграево, поклонный крест на въезде в райцентр был установлен 7 апреля 2001 года на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Устанавливали крест по просьбам местных жителей, так как в 1999-2000 гг. на том месте участились ДТП, в том числе и со смертельным исходом, сообщает журналист Александр Муравьёв.
В Бурятии рабочие не осмелились пилить крест, и его взорвали
Происшествия, Фото:
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