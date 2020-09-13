 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 сентября

12 сентября

11 сентября

Популярное

В Бурятии мужчина ушёл с золоторудного участка и пропал

В Бурятии мужчина ушёл с золоторудного участка и пропал
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятские спасатели едут на поиски в Багдарин

Вчера в 10 часов утра в Багдарин Баунтовского района выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они будут искать пропавшего 28-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Он ушёл в неизвестном направлении с золоторудного участка Уакит (в 30 км от села Багдарин) и до настоящего момента не вернулся.

По состоянию на 12 часов ночи, спасатели ещё находятся в пути.

Нашлась сама

В субботу, 12 сентября в Еравнинском районе Бурятии искали пропавшую женщину. За два дня до этого она ушла на сенокос из села Целинный и не вернулась.

На поиски выезжали полицейские и сельчане.

К счастью, через несколько часов женщина нашлась сама.

Как сообщал «Байкал-Daily», благополучно окончилась история пропавшего вблизи в городе Бабушкин сборщика дикоросов. После нескольких дней блужданий по лесу он нашёлся.

В Иркутской области 12 сентября нашлась пенсионерка, заблудившаяся в тайге ещё 31 августа. Первые дни она питалась брусникой и костяникой, а затем ей повезло наткнуться на зимовье.

пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мужчина ушёл с золоторудного участка и пропал
В Бурятии мужчина ушёл с золоторудного участка и пропал
Происшествия, 13.09.2020
Бурятские спасатели едут на поиски в Багдарин
В Бурятии больная коронавирусом, не зная о диагнозе, посещала врачей
В Бурятии больная коронавирусом, не зная о диагнозе, посещала врачей
Происшествия, 13.09.2020
Об этом случае рассказал главный врач Бичурской больницы
В Бурятии пациент умер из-за неверно выписанного лекарства
В Бурятии пациент умер из-за неверно выписанного лекарства
Происшествия, 13.09.2020
Врач, назначившая «убийственное» лечение, отделалась штрафом
Улан-удэнца поймали на поле с марихуаной
Улан-удэнца поймали на поле с марихуаной
Происшествия, 13.09.2020
Ранее он привлекался за различные преступления
В Бурятии выявили ещё 45 больных коронавирусом
В Бурятии выявили ещё 45 больных коронавирусом
Происшествия, 13.09.2020
Число случаев заражения COVID-19 неуклонно движения к шести тысячам
В Улан-Удэ отключали свет из-за намокания изоляторов и неизвестных причин
В Улан-Удэ отключали свет из-за намокания изоляторов и неизвестных причин
Происшествия, 13.09.2020
Несколько микрорайонов Улан-Удэ оставались без света от пяти до девяти часов
В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч
В Забайкалье мужчина украл у родственника 80 тысяч
Происшествия, 12.09.2020
Урегулировать конфликт у родственников не получилось, было возбуждено уголовное дело  
Из-за грозы и ливня без света сидели жители 14 домов в Улан-Удэ
Из-за грозы и ливня без света сидели жители 14 домов в Улан-Удэ
Происшествия, 12.09.2020
Накануне специалисты ремонтировали вышедшие из строя три подземные 6-киловольтные линии
В Улан-Удэ жертвами грабежей становятся одинокие пожилые люди
В Улан-Удэ жертвами грабежей становятся одинокие пожилые люди
Происшествия, 11.09.2020
Пенсионеров просят быть бдительными и не открывать двери незнакомцам, кем бы они не представлялись
Житель Бурятии смошенничал с криптовалютой
Житель Бурятии смошенничал с криптовалютой
Происшествия, 11.09.2020
Он обманул жителя Самарской области
В Улан-Удэ сбили мотоциклиста
В Улан-Удэ сбили мотоциклиста
Происшествия, 11.09.2020
Авария произошла на перекрёстке улиц Жердева и Мокрова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^