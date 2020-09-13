Бурятские спасатели едут на поиски в Багдарин
Вчера в 10 часов утра в Багдарин Баунтовского района выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Они будут искать пропавшего 28-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Он ушёл в неизвестном направлении с золоторудного участка Уакит (в 30 км от села Багдарин) и до настоящего момента не вернулся.
По состоянию на 12 часов ночи, спасатели ещё находятся в пути.
Нашлась сама
В субботу, 12 сентября в Еравнинском районе Бурятии искали пропавшую женщину. За два дня до этого она ушла на сенокос из села Целинный и не вернулась.
На поиски выезжали полицейские и сельчане.
К счастью, через несколько часов женщина нашлась сама.
Как сообщал «Байкал-Daily», благополучно окончилась история пропавшего вблизи в городе Бабушкин сборщика дикоросов. После нескольких дней блужданий по лесу он нашёлся.
В Иркутской области 12 сентября нашлась пенсионерка, заблудившаяся в тайге ещё 31 августа. Первые дни она питалась брусникой и костяникой, а затем ей повезло наткнуться на зимовье.
В Бурятии мужчина ушёл с золоторудного участка и пропал
Происшествия, Фото:
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