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В Бурятии разнорабочий оказался «чёрным» лесорубом

В Бурятии разнорабочий оказался «чёрным» лесорубом
Происшествия, 
Ущерб составил около 50 тысяч рублей

11 сентября в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесхоза. Он сообщил, что на территории Брянского участкового лесничества неизвестные вырубили более 7 кубометров сосен. Ущерб составил около 46 тысяч рублей.

Сотрудники полиции поймали «чёрного» лесоруба. Им оказался 37-летний разнорабочий, ранее не судимый житель села Старая Курба. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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