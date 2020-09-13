В Бурятии разнорабочий оказался «чёрным» лесорубом

Ущерб составил около 50 тысяч рублей



11 сентября в районный отдел полиции с заявлением обратился лесничий Заиграевского лесхоза. Он сообщил, что на территории Брянского участкового лесничества неизвестные вырубили более 7 кубометров сосен. Ущерб составил около 46 тысяч рублей.



Сотрудники полиции поймали «чёрного» лесоруба. Им оказался 37-летний разнорабочий, ранее не судимый житель села Старая Курба. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

