В Бурятии пациент умер из-за неверно выписанного лекарства

Врач, назначившая «убийственное» лечение, отделалась штрафом



Житель Еравнинского района Бурятии умер из-за неправильно назначенного лечения врача.



Осенью 2019 года мужчина обратился к терапевту с жалобой на боль в локтях, коленях и голеностопных суставах. Врач выписала ему лекарственный препарат «М-т», хотя он не был показан этому пациенту. Кроме того, она назначила слишком высокую дозировку. Необходимых обследований состояния здоровья пациента врач не провела.



Мужчина принимал лекарственный препарат, в результате у него развилось острое медикаментозное отравление, и он скончался.



На терапевта возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей».



Суд уголовное дело в отношении женщины прекратил, освободив её от уголовной ответственности. Она отделалась судебным штрафом в размере 80 тысяч рублей.



- При вынесении решения суд учёл, что гражданка Д. ранее не судима, впервые совершила преступление небольшой тяжести, свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, возместила моральный вред потерпевшим. Принесены извинения семье потерпевшего, извинения приняты, претензий у потерпевших не имеется. Гражданка Д. работает, положительно характеризуется по месту работы, - сообщили в пресс-службе Еравнинского районного суда.





