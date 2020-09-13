Ранее он привлекался за различные преступления
В результате отработки оперативной информации в рамках операции «Мак» сотрудники управления наркоконтроля МВД задержали 42-летнего улан-удэнца в Тарбагатайском районе. Его поймали на поле неподалёку от села Вознесеновка Тарбагатайского района.
Полицейские изъяли у мужчины марихуану весом около 125 грамм.
По словам улан-удэнца, наркотик он собрал самостоятельно и хранил для собственного употребления.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хранение запрещённых веществ, кражи, угон автомобиля и нанесение побоев. Нигде не работает.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнца поймали на поле с марихуаной
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