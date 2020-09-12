Из-за грозы и ливня без света сидели жители 14 домов в Улан-Удэ





- Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии в 2.40 восстановили электроснабжение потребителей Железнодорожного района. Но работы продолжаются, чтобы привести в порядок другие кабели и воссоздать резервные схемы и не допустить такой ситуации в будущем, - сообщили в пресс-службе «Бурятэнерго».





В пятницу, 11 сентября, в 2 часа ночи в Железнодорожном районе Улан-Удэ из-за ливня и грозы вышли из строя три подземные 6-киловольтные линии. Эти линии подают электроэнергию в жилые дома по ул. Октябрьская, Комсомольская, Маяковского. В итоге без света остались 2187 потребителей, 14 многоквартирных домов, железнодорожная больница.- На место ЧП сразу же прибыли три аварийные машины с ремонтными бригадами, чуть позже в 4 утра на помощь электрикам приехала мобильная лаборатория. Специалисты незамедлительно приступили к восстановлению поврежденных высоковольтных силовых кабелей, - объяснили ситуацию в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Было поставлено 7 муфт, накануне в 17.00 из трёх сгоревших линий было восстановлено 2 линии, на них подали напряжение. Однако через час вышла из строя 4-я высоковольтная линия, которая не дала подключить всех потребителей.Специалисты выяснили, что включению мешает старая советская свинцовая муфта в узле возле дома на Октябрьской, 4. «В настоящее время на месте ЧП работают 20 электриков, 2 лаборатории, 1 экскаватор», - отмечали ночью в комитете.Работали три больших генератора мощностью 1 мегаватт, 250 киловатт, 200 киловатт, которые запитывали больницу и дома на ул. Маяковского.