В Улан-Удэ пьяная девушка без прав угнала машину именинника

Пьяную барышню остановили инспекторы ДПС
Ночью 7 сентября в Улан-Удэ автоинспекторы на улице Бограда остановили автомобиль, за рулём которого сидела нетрезвая девушка. У 18-летней горожанки не оказалось документов на машину. Кроме того, за руль она села, не имея водительских прав, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Результат освидетельствования на наличие алкоголя в крови составил 0,30 мг/л.
Иномарка принадлежит новому знакомому улан-удэнки. Он пригласил девушку к себе в квартиру отпраздновать свой день рождения.
Утром, пока хозяин квартиры вместе с другом спали, гостья взяла ключи от машины, а также украла из кошелька 25 тысяч рублей и дорогую золотую цепочку.
Задержанная девушка сказала патрулю ДПС, что направлялась обратно вернуть имущество владельцу.
Полицейские изъяли цепочку и деньги – часть воровка уже потратила.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Кроме того, горожанка привлечена к административной ответственности за управление авто в пьяном виде и без прав. Суд назначил ей арест сроком на 10 суток.
Ранее девушка к уголовной ответственности привлекалась.
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Происшествия, Фото:
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