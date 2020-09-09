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Читинка обокрала жителя Бурятии

Читинка обокрала жителя Бурятии
Происшествия, 
Житель Бурятии уехал в Читу на заработки и лишился телефона

В Чите у 39-летнего жителя Бурятии, приехавшего из села Кижинга, украли телефон.

В Забайкальский мужчина приехал на заработки, он познакомился с компанией молодых людей. После совместного застолья житель Бурятии и обнаружил пропажу своего телефона. В краже заподозрил свою новую знакомую, о чём сообщил сотрудникам полиции.

Полицейские по составленной ориентировке задержали ранее неоднократно судимую, в том числе за кражу, 25-летнюю читинку. Она созналась в преступлении.

Гаджет девушка украла в момент конфликта, который произошёл между мужчинами. Телефон девушка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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