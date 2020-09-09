Читинка обокрала жителя Бурятии

Житель Бурятии уехал в Читу на заработки и лишился телефона



В Чите у 39-летнего жителя Бурятии, приехавшего из села Кижинга, украли телефон.



В Забайкальский мужчина приехал на заработки, он познакомился с компанией молодых людей. После совместного застолья житель Бурятии и обнаружил пропажу своего телефона. В краже заподозрил свою новую знакомую, о чём сообщил сотрудникам полиции.



Полицейские по составленной ориентировке задержали ранее неоднократно судимую, в том числе за кражу, 25-летнюю читинку. Она созналась в преступлении.



Гаджет девушка украла в момент конфликта, который произошёл между мужчинами. Телефон девушка сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила.



В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

