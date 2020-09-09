В Улан-Удэ уборщица ночного клуба присвоила телефон

Телефон был сдан в ломбард



15 февраля 2020 года после закрытия ночного клуба улан-удэнка проводила уборку помещений и нашла под диваном сотовый телефон. Гаджет она забрала домой, где вытащила сим-карту и выбросила её.



Найденный телефон она хотела продать: были нужны деньги для арендной платы за квартиру. Через несколько дней женщина отдала сотовый своему сожителю, который сдал его в ломбард.



Приговором Октябрьского районного суда Улан-Удэ горожанка признана виновной в краже. Ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства. На основании ст. 73 УК РФ - условно, с испытательным сроком 1 год.



- Подсудимая вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Приговор не обжалован, вступил в законную силу, - сообщили в Октябрьском районном суде.



