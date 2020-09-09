Ворованный телефон продал сын женщины
В посёлке Селенгинск в Бурятии посетительница кафе забыла на раковине сотовый телефон стоимостью более 22 тысяч рублей. 46-летняя женщина, увидев гаджет, украла его, сообщили в МВД по Бурятии.
Дома женщина не смогла включить телефон и несколько месяцев хранила его. После гаджет забрал сын женщины и вместе с другом продал за бесценок.
После того, как женщину задержали полицейские, она призналась, что украла телефон, будучи пьяной. Телефон был изъят и возвращён владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Бурятии воровка не смогла включить украденный телефон
Происшествия, Фото:
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