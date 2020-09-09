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В Бурятии воровка не смогла включить украденный телефон

В Бурятии воровка не смогла включить украденный телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ворованный телефон продал сын женщины

В посёлке Селенгинск в Бурятии посетительница кафе забыла на раковине сотовый телефон стоимостью более 22 тысяч рублей. 46-летняя женщина, увидев гаджет, украла его, сообщили в МВД по Бурятии.

Дома женщина не смогла включить телефон и несколько месяцев хранила его. После гаджет забрал сын женщины и вместе с другом продал за бесценок.

После того, как женщину задержали полицейские, она призналась, что украла телефон, будучи пьяной. Телефон был изъят и возвращён владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража
 
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