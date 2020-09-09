В Бурятии воровка не смогла включить украденный телефон

Ворованный телефон продал сын женщины



В посёлке Селенгинск в Бурятии посетительница кафе забыла на раковине сотовый телефон стоимостью более 22 тысяч рублей. 46-летняя женщина, увидев гаджет, украла его, сообщили в МВД по Бурятии.



Дома женщина не смогла включить телефон и несколько месяцев хранила его. После гаджет забрал сын женщины и вместе с другом продал за бесценок.



После того, как женщину задержали полицейские, она призналась, что украла телефон, будучи пьяной. Телефон был изъят и возвращён владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

