Деньги с одной украденной карты тратили друг за другом двое человек
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ полицейские поймали мужчину, который в продуктовом магазине на Верхней Берёзовке украл забытую посетителем банковскую карту. За день он потратил порядка 30 тысяч рублей на продукты, алкоголь и веселья с друзьями. На карте был бесконтактный способ оплаты, а вот лимита на снятие денег не было.
В ходе следствия полицейские выявили аналогичное преступление.
Утром, когда этот вор спал после распития спиртного у приятелей, украденной картой воспользовалась хозяйка дома.
42-летняя женщина, которую гость просил ночью сходить в магазин за алкоголем и продуктами, взяла со стола карту. В ломбарде она купила две золотых цепочки и кольцо на сумму около 42 тысяч рублей.
Ювелирные изделия она затем сдала в другую точку скупки, выручив деньги в размере более половины стоимости украшений.
Женщина привлекалась к уголовной ответственности за присвоение чужого имущества. Трудоустроена.
Возбуждено ещё одно уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ одну банковскую карту украли дважды
Происшествия, Фото:
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