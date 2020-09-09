Горела школьная столовая
Сегодня, 9 сентября, в селе Окино-Ключи Бичурского района Бурятии из школы эвакуировались 83 ребёнка и семь сотрудников. Причиной стало возгорание на кухне школьной столовой, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
На момент прибытия пожарных возгорание уже было ликвидировано, но столовая была ещё задымлена.
Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание конфорок электроплиты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 8 на 9 сентября в ДНТ «Ручеёк» Тарбагатайского района пожар уничтожил дом многодетной семьи.
В Бурятии из-за пожара эвакуировали более 80 школьников
Происшествия, Фото:
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