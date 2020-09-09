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В Бурятии пожарные ехали на вызов и по пути нашли возгорание

В Бурятии пожарные ехали на вызов и по пути нашли возгорание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В обоих случаях горели надворные постройки

Вчера, 8 сентября, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных постройка горела изнутри.

В результате пожара баня выгорела на площади 12 кв. м. Причиной пожара, предположительно, стал поджог.

Когда пожарные ехали на вызов, они обнаружили ещё одно возгорание надворных построек. Два пожарных расчёта разделились: один направился на тушение бани, второй – на тушение стайки.

К моменту, когда пожарные приступили к ликвидации огня, стайка была полностью объята пламенем. Не смотря на усилия пожарных, постройка была уничтожена полностью.

Как и в случае с баней, причиной пожара, предположительно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканское агентство ГО и ЧС.
пожар
 
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