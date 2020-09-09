В обоих случаях горели надворные постройки
Вчера, 8 сентября, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных постройка горела изнутри.
В результате пожара баня выгорела на площади 12 кв. м. Причиной пожара, предположительно, стал поджог.
Когда пожарные ехали на вызов, они обнаружили ещё одно возгорание надворных построек. Два пожарных расчёта разделились: один направился на тушение бани, второй – на тушение стайки.
К моменту, когда пожарные приступили к ликвидации огня, стайка была полностью объята пламенем. Не смотря на усилия пожарных, постройка была уничтожена полностью.
Как и в случае с баней, причиной пожара, предположительно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканское агентство ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные ехали на вызов и по пути нашли возгорание
Происшествия, Фото:
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