В Бурятии пожарные ехали на вызов и по пути нашли возгорание

В обоих случаях горели надворные постройки



Вчера, 8 сентября, в селе Выдрино Кабанского района Бурятии произошёл пожар в бане. На момент прибытия пожарных постройка горела изнутри.



В результате пожара баня выгорела на площади 12 кв. м. Причиной пожара, предположительно, стал поджог.



Когда пожарные ехали на вызов, они обнаружили ещё одно возгорание надворных построек. Два пожарных расчёта разделились: один направился на тушение бани, второй – на тушение стайки.



К моменту, когда пожарные приступили к ликвидации огня, стайка была полностью объята пламенем. Не смотря на усилия пожарных, постройка была уничтожена полностью.



Как и в случае с баней, причиной пожара, предположительно, послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканское агентство ГО и ЧС.

