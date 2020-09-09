В Улан-Удэ Элеватор оцепляли из-за пустой коробки

Подозрительная коробка лежала на автобусной остановке
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера на улице в районе Элеватора улан-удэнцы нашли бесхозную коробку
. Она лежала около автобусной остановки «Сагаан Морин».
Сотрудники экстренных служб, прибыв на место, оцепили прилегающую территорию.
По сообщениям очевидцев коробка была пустая. «Это пустая коробка из-под пересылки, типа почтовой. Только не «Почта России», а просто какая-то доставка», - рассказал вчера «Байкал-Daily» горожанин.
Сегодня в Росгвардии по Бурятии эту информацию подтвердили.
- Сотрудники группы разминирования ОМОН Росгвардии Бурятии в ходе профилактического осмотра установили, что это пустая картонная коробка, запечатанная скотчем, - сообщили в ведомстве.
Подозрительная коробка лежала на автобусной остановке
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