В Иркутске работница салона связи продавала данные абонентов

Всего она совершила 38 запросов конфиденциальных сведений



В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней работницы салона связи. Она признана виновной в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.



Девушка, работая специалистом офиса продаж одного из операторов связи, систематически пользовалась единой базой данных оператора, содержащей персональные данные и биллинговую информацию абонентов. Эти сведения сотрудница продавала.



Всего с 1 марта по 6 апреля девушка совершила 38 запросов конфиденциальных сведений абонентов, не проживающих в Иркутской области.



Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и служба безопасности оператора сотовой связи.



Приговором суда девушка признана виновной. Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 180 тысяч рублей.

