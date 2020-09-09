Всего она совершила 38 запросов конфиденциальных сведений
В Иркутске суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней работницы салона связи. Она признана виновной в неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
Девушка, работая специалистом офиса продаж одного из операторов связи, систематически пользовалась единой базой данных оператора, содержащей персональные данные и биллинговую информацию абонентов. Эти сведения сотрудница продавала.
Всего с 1 марта по 6 апреля девушка совершила 38 запросов конфиденциальных сведений абонентов, не проживающих в Иркутской области.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и служба безопасности оператора сотовой связи.
Приговором суда девушка признана виновной. Ей назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 180 тысяч рублей.
В Иркутске работница салона связи продавала данные абонентов
Происшествия, Фото:
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