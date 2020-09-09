В Улан-Удэ неизвестные разрезали шатёр театра морских животных

Пока Георгий Кузьмин из театра морских животных «Шоу серьёзных тюленей» спасает нерпу на Байкале, к нему в Улан-Удэ в тюленариум наведались неизвестные. Они разрезали купол шатра в нескольких местах, разбросали вещи, исписали всё внутри баллончиками. Не пожалели неизвестные и реквизита театра.
Видео с места событий было опубликовано вчера в паблике ves_ulan_ude.
- Пока Гоша спасает нерпу на Байкале, к сожалению, добро не торопится к нему возвращаться. Неизвестные ночью разрезали ему купол тюленариума, в котором они трудились совместно с тюленями, причём насквозь. Это будет очень сложно восстановить. Исписали всё краской, всё разбросали. Очень обидно, что такое могло произойти. И, к сожалению, это не единственный порез, как оказалось, при осмотре купола мы еще нашли несколько. Это все будет сложно привести в порядок. За шатром валяется реквизит, который они тоже почему-то разрезали, мячи, с которыми работали тюлени. Очень надеемся на содействие полиции, - рассказали с места событий.
В соцсети опубликованы фотографии того, как «поработали» на месте хулиганы. Улан-удэнцы возмутились действиями неизвестных: «Однозначно, позор!», «Детишек мамы и папы воспитали «прекрасных», в старость будет чем заниматься», «Почему я не удивлена, воспитание хромает не только у подростков и детей, но и у взрослых людей», «Может быть сбор объявит.... Надо же помочь», «20 лет не живу в Улан-Удэ, видимо, ничего там особо не поменялось с тех времен», «Именно этому человеку с большим сердцем нужно помочь, может как-то организовать сбор, с миру по нитке» и т.д.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии сейчас спасают детёныша тюленя, который, предположительно, заболел инфекцией. Его подобрали в местности Сухая – животное, по словам спасителя, «захлёбывалось водой от бессилия». Георгий Кузьмин из театра морских животных «Шоу серьёзных тюленей», специально отправился на Байкал, чтобы спасти нерпу.
Летом театр морских животных «Шоу серьёзных тюленей», базирующийся в Улан-Удэ с 2018 года, остался без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. На призыв театра о помощи тогда откликнулись Этнографический музей народов Забайкалья и государственный цирк Бурятии. О ситуации было доложено в министерство культуры России.