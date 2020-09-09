Ещё один госпитализирован
8 сентября в Чите в канализационном колодце нашли тела двух человек. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По предварительным данным, трое работников АО «Водоканал-Чита» проводили ремонтные работы в канализационном колодце в районе улицы Кастринской. Двое мужчин скончались, один госпитализирован в больницу.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашивают руководство АО «Водоканал-Чита», очевидцев происшествия.
Произведён осмотр тел погибших, назначена судебная медэкспертиза для установления причин смерти.
В Чите в колодце погибли два работника «Водоканала»
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