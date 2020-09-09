Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5700

Выздоровело за сутки больше людей, чем заразилось
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 9 сентября общее число случаев заражения COVID-19 достигло 5705. Из них по Улан-Удэ – 3275.
За сутки коронавирус подтвердили ещё у 39 человек. Из них 16 обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные лица с установленными ранее больными COVID-19.
Темпы заражения коронавирусом несколько снизились. Днём ранее суточный прирост был 34 больных. Этот и сегодняшний показатель намного меньше, чем в предыдущую неделю, когда фиксировалось порядка 50 заражённых ежедневно.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 4730 человек, или 82%. В том числе накануне выздоровели 54 человека.
Умерли 58 человек. Как сообщал «Байкал-Daily», последние летальные исходы фиксировались пять дней подряд.
Сегодня проходят лечение в стационарах республики 475 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 442 пациента с лёгким течением болезни.
Число госпитализированных детей снижается: накануне их было 32, сегодня 28. Состояние детей удовлетворительное.
В реанимации находятся 17 тяжёлых взрослых пациентов (накануне было 18). Из них семеро на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.
- В Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 889 коек, занято – 501, в т.ч. с лабораторно подтвержденным коронавирусом – 475, свободно 388 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,4 %, - сообщили в республиканском оперштабе.
Круг контактных лиц заражённых на сегодня составляет 1921 человек, все обследованы.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19. Было озвучено, что коронавирус представляет смертельную опасность для 19% населения республики.
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Тяжелобольной коронавирусом из реанимации обратился к улан-удэнцам, призвав их носить маски. «Эта зараза нешуточное дело, быстро распространяется. Я даже понять не успел – махом на койке оказался», - поделился мужчина.
Также к жителям Бурятии обратились идущий на поправку пациент ковидного госпиталя в Улан-Удэ и заведующий госпиталем Баир Хабинов.
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Число случаев коронавируса в Бурятии превысило 5700
Происшествия, Фото:
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