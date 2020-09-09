Зампрокурору Бурятии пожаловались на бездействие полиции

Происшествия, Фото: прокуратура Бурятии

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков провёл выездной прием граждан в Заиграевском районе



Женщина, пострадавшая от пожара в квартире, обжаловала бездействие полиции в отношении бывшего гражданского мужа. Он избил женщину, угрожал её убить, а также поджёг квартиру.



Глава одного из сёл обратился на приём с вопросом о законности деятельности пунктов приёма и отгрузки древесины. Предприятия захламляют территорию отходами лесопиления, создавая угрозу возникновения пожара. Также он обозначил проблему бесхозяйного имущества, не состоящего на балансе поселения.



Поводами для обращения главы другого села стали аварийное состояние дороги, ведущей в населённый пункт, и отсутствие уличного освещения.



У жительницы села Старый Онохой, являющейся опекуном троих внуков, возникли проблемы с назначением детям пенсии по случаю потери кормильца.



Заявительница из числа детей-сирот указала на непринятие мер администрацией сельского поселения по расторжению договора найма жилого помещения в посёлке Онохой.



Всего поступило восемь обращений. По всем Дмитрий Хобраков дал поручения об организации проверок и восстановлении нарушенных прав граждан, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



