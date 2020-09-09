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В Улан-Удэ cгорели кладовые

В Улан-Удэ cгорели кладовые
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Была угроза перехода огня на другие постройки

Днём 8 сентября в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Интернационала. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены кладовые. Была угроза перехода огня на соседние постройки, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Огонь удалось полностью ликвидировать чуть более чем за полчаса. 

Огонь уничтожил шесть наружных кладовых на общей площади 40 кв.м. Всего в ликвидации пожара было задействовано 17 человек и семь единиц техники.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.



пожар
 
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