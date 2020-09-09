В Улан-Удэ cгорели кладовые

Была угроза перехода огня на другие постройки
Днём 8 сентября в Улан-Удэ произошёл пожар на улице Интернационала. На момент прибытия пожарных огнём были охвачены кладовые. Была угроза перехода огня на соседние постройки, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Огонь удалось полностью ликвидировать чуть более чем за полчаса.
Огонь уничтожил шесть наружных кладовых на общей площади 40 кв.м. Всего в ликвидации пожара было задействовано 17 человек и семь единиц техники.
По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
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