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Житель Бурятии обиделся на приятеля и обчистил его дом

Житель Бурятии обиделся на приятеля и обчистил его дом
Происшествия, 
Ущерб составил почти 350 тысяч рублей

В ночь на 5 сентября в городе Гусиноозёрск вор обчистил дом 27-летнего местного жителя. Неизвестный унёс два ноутбука, пять сотовых телефонов, игровую приставку, наручные часы и аксессуары для ноутбука. Ущерб составил около 350 тысяч рублей.

Приступившие к поискам вора полицейские «по горячим следам» задержали ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего знакомого заявителя.

Выяснилось, что накануне владелец дома, которого обокрали, со своей супругой выпивал в компании знакомых. Между двумя мужчинами возникла незначительная ссора. Ночью один из них, затаив обиду, пришёл в дом, который был не заперт, и обокрал его.

Украденное он спрятал у своей знакомой. Имущество изъято полицейскими и возвращено владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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