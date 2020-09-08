Житель Бурятии обиделся на приятеля и обчистил его дом

Ущерб составил почти 350 тысяч рублей



В ночь на 5 сентября в городе Гусиноозёрск вор обчистил дом 27-летнего местного жителя. Неизвестный унёс два ноутбука, пять сотовых телефонов, игровую приставку, наручные часы и аксессуары для ноутбука. Ущерб составил около 350 тысяч рублей.



Приступившие к поискам вора полицейские «по горячим следам» задержали ранее судимого за имущественные преступления 28-летнего знакомого заявителя.



Выяснилось, что накануне владелец дома, которого обокрали, со своей супругой выпивал в компании знакомых. Между двумя мужчинами возникла незначительная ссора. Ночью один из них, затаив обиду, пришёл в дом, который был не заперт, и обокрал его.



Украденное он спрятал у своей знакомой. Имущество изъято полицейскими и возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

