Причиной стала подозрительная коробка
Сегодня днём улан-удэнцы нашли на улице в районе Элеватора бесхозную коробку. На место сразу выехали экстренные службы Улан-Удэ, в том числе взрывотехники ОМОН Росгвардии Бурятии. Специалисты оцепили территорию.
Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что коробка оказалась пустой.
- Это пустая коробка из-под пересылки, типа почтовой. Только не «Почта России», а просто какая-то доставка, - рассказал горожанин.
На месте продолжают работать экстренные службы. В Росгвардии пообещали предоставить более подробную информацию позже.
В Улан-Удэ оцепляли территорию на Элеваторе
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В итоге мужчина попал в больницу
Пьяный водитель хотел откупиться за 35 тысяч
Погиб житель Курской области
Покупатель убежал, прихватив с собой грибы
По словам очевидцев, запах был отвратительный
Столкнулись ВАЗ и «Тойота»
Мужчину задержали в аэропорту
Также, по словам местных жителей, подтопило огороды
Тревогу забили жители селенгинского села
Лесник на тракторе прорывался сквозь пламя
Одному из пассажиров стало плохо
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу
Банковскую карту мужчина украл в магазине