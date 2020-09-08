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В Улан-Удэ оцепляли территорию на Элеваторе

В Улан-Удэ оцепляли территорию на Элеваторе
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Причиной стала подозрительная коробка

Сегодня днём улан-удэнцы нашли на улице в районе Элеватора бесхозную коробку. На место сразу выехали экстренные службы Улан-Удэ, в том числе взрывотехники ОМОН Росгвардии Бурятии. Специалисты оцепили территорию.

Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что коробка оказалась пустой.

- Это пустая коробка из-под пересылки, типа почтовой. Только не «Почта России», а просто какая-то доставка, - рассказал горожанин.

На месте продолжают работать экстренные службы. В Росгвардии пообещали предоставить более подробную информацию позже.

оцепление
 
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