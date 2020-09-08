В Улан-Удэ оцепляли территорию на Элеваторе

Причиной стала подозрительная коробка



Сегодня днём улан-удэнцы нашли на улице в районе Элеватора бесхозную коробку. На место сразу выехали экстренные службы Улан-Удэ, в том числе взрывотехники ОМОН Росгвардии Бурятии. Специалисты оцепили территорию.



Очевидец рассказал «Байкал-Daily», что коробка оказалась пустой.



- Это пустая коробка из-под пересылки, типа почтовой. Только не «Почта России», а просто какая-то доставка, - рассказал горожанин.



На месте продолжают работать экстренные службы. В Росгвардии пообещали предоставить более подробную информацию позже.



