Погиб житель Курской области
1 сентября на Забайкальской железной дороге погиб рабочий.
При проведении технических работ по ремонту железнодорожного тоннеля на перегоне Сбега-Темная одного из работников зацепило проходящим грузовым поездом. От полученных травм, не приходя в сознание, 29-летний мужчина погиб на месте. Он был жителем Курской области.
- Все собранные материалы по данному происшествию направлены в Забайкальский следственный отдел на транспорте, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.
В Забайкалье погиб рабочий, которого зацепило поездом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Пьяный водитель хотел откупиться за 35 тысяч
Погиб житель Курской области
Покупатель убежал, прихватив с собой грибы
По словам очевидцев, запах был отвратительный
Столкнулись ВАЗ и «Тойота»
Мужчину задержали в аэропорту
Также, по словам местных жителей, подтопило огороды
Тревогу забили жители селенгинского села
Лесник на тракторе прорывался сквозь пламя
Одному из пассажиров стало плохо
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу
Банковскую карту мужчина украл в магазине
ДТП произошло в Рязанской области