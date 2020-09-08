В Забайкалье погиб рабочий, которого зацепило поездом

Погиб житель Курской области



1 сентября на Забайкальской железной дороге погиб рабочий.



При проведении технических работ по ремонту железнодорожного тоннеля на перегоне Сбега-Темная одного из работников зацепило проходящим грузовым поездом. От полученных травм, не приходя в сознание, 29-летний мужчина погиб на месте. Он был жителем Курской области.



- Все собранные материалы по данному происшествию направлены в Забайкальский следственный отдел на транспорте, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.





