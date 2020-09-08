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В Забайкалье погиб рабочий, которого зацепило поездом

В Забайкалье погиб рабочий, которого зацепило поездом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Погиб житель Курской области

1 сентября на Забайкальской железной дороге погиб рабочий.

При проведении технических работ по ремонту железнодорожного тоннеля на перегоне Сбега-Темная одного из работников зацепило проходящим грузовым поездом. От полученных травм, не приходя в сознание, 29-летний мужчина погиб на месте. Он был жителем Курской области.

- Все собранные материалы по данному происшествию направлены в Забайкальский следственный отдел на транспорте, - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.


смерть железная дорога
 
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