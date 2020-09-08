Байкал почернел в ещё одном месте









Как сообщал «Байкал-Daily», ранее чёрный цвет Байкала



На место выезжали представители Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Центра лабораторных анализов и технических измерений и Следственного комитета. Были взяты пробы воды.



Вскоре на месте представители Роспотребнадзора, минприроды Бурятии и ОНФ . Тогда было высказано предположение, что проблема не связана с местными очистными, а это, возможно, последствия шторма. Вода из Байкала и квартир местных жителей взята на исследования.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее чёрный цвет Байкала был зафиксирован в Бурятии, в районе в посёлке Переёмная Кабанского района. Вода здесь не только почернела, но и невыносимо запахла. Местные жители рассказывали, что Байкал вонял не то фекалиями, не то протухшим бельём , и дышать было невозможно.На место выезжали представители Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора, Центра лабораторных анализов и технических измерений и Следственного комитета. Были взяты пробы воды.Вскоре на месте представители Роспотребнадзора, минприроды Бурятии и ОНФ . Тогда было высказано предположение, что проблема не связана с местными очистными, а это, возможно, последствия шторма. Вода из Байкала и квартир местных жителей взята на исследования.

На Байкале вновь зафиксировали чёрный цвет воды, которая дурно пахнет. На этот раз озеро почернело на иркутской стороне, в районе посёлка Култук. Кадры очевидцев опубликовали в группе «Инцидент|Иркутск».«Вчера в Култуке на берегу, где пирс, запах отвратительный̆, чёрная вода. Что это можешь быть?!» - задаётся вопросом автор поста.