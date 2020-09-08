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В Иркутской области в ДТП пострадали двое детей

В Иркутской области в ДТП пострадали двое детей
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Столкнулись ВАЗ и «Тойота»

Вечером 6 сентября в Киренском районе Иркутской области 40-летний водитель, автомобилем «ВАЗ», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем «Тойота».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое детей пассажиров в возрасте 10 и 11 лет были госпитализированы в медицинское учреждения.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.

С начала сентября 2020 года в Иркутской области зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 19 детей получили травмы. С участием детей-пешеходов произошло 11 ДТП. С несовершеннолетними пассажирами зарегистрировано пять происшествий, в которых шесть детей пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
ДТП
 
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