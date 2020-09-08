В Иркутской области в ДТП пострадали двое детей

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Столкнулись ВАЗ и «Тойота»



Вечером 6 сентября в Киренском районе Иркутской области 40-летний водитель, автомобилем «ВАЗ», по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем «Тойота».



В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» и двое детей пассажиров в возрасте 10 и 11 лет были госпитализированы в медицинское учреждения.



По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку.



С начала сентября 2020 года в Иркутской области зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 19 детей получили травмы. С участием детей-пешеходов произошло 11 ДТП. С несовершеннолетними пассажирами зарегистрировано пять происшествий, в которых шесть детей пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

