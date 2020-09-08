Мужчину задержали в аэропорту
Мошенник, обманывавший пенсионерок из Иркутской области, задержан в Новосибирске. Полиция «взяла» его в аэропорту.
Жертвами афериста стали пенсионерки из Усольского района.
Так, 80-летнюю пенсионерку мошенник обманул, представившись внуком, попавшим в ДТП. В другом случае он назвал себя сыном 70-летней усольчанки, устроившим драку. Для решения проблемы якобы требовались от 15 до 20 тысяч рублей. Женщины передавали сбережения таксистам и только после этого звонили реальным родственникам и узнавали, что никакая помощь тем не нужна.
31-летний неоднократно ранее судимый мужчина уже этапирован в Иркутскую область.
Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Проверяется вероятная причастность фигуранта к другим аналогичным преступным деяниям.
По информации ГУ МВД России по Иркутской области
Мошенника, обманувшего иркутских пенсионерок, поймали в Новосибирске
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