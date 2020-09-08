Жители Бурятии сообщают о подтоплении подполий

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Также, по словам местных жителей, подтопило огороды



В Кяхтинском районе Бурятии местные жители сообщают о подтопленных огородах и подпольях, об этом передаёт группе «Кяхта-инфо.24/7».



- Люди, живущие на берегу рек Чикой, Селенга, остались без огородов. В подполье - вода. Какая помощь предусмотрена? Куда обращаться за помощью, ведь сейчас у многих нет работы, огород был бы спасением. У многих дети! – поделились местные жители.



В администрации района сообщили, что информации по подтоплению огородов к ним пока не поступало.



- Если есть факт подтопления, то жителям необходимо в первую очередь обратиться в администрацию поселения, которая комиссионно обследует и вынесет решение, - разъяснил глава Кяхтинского района Бимба Нимаев.



Глава муниципального образования «Наушкинское» Елена Семёнова утверждает, что в поселении подтоплений огородов нет, у большинства уже всё убрано, картофель выкопан. В то же время наблюдается наличие грунтовых вод в подпольях практически у всех жителей, причём не только у тех, кто живёт близ реки.



- Обращений такого рода в администрацию поселения не поступало. Если же факты подтопления есть, необходимо обратиться в администрацию, после чего мы составляем акт об ущербе. Также стоит отметить наличие страховки на имущество, но у большинства наших жителей нет прописки, и жилье не оформлено в собственность, - объяснила она.



Также Елена Семёнова добавила, что вода в Селенге со вчерашнего дня начала убывать, критического уровня не зарегистрировано.



