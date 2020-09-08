В Бурятии вдоль трассы выбрасывали трупы

Тревогу забили жители селенгинского села



Жители села Селендума Селенгинского района Бурятии жалуются на то, что трупы животных у них выбрасывают вдоль трассы. Раньше в деревне был скотомогильник, но в 2019 году его зарыли, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».



- В селе Селендума в 2019 году зарыли скотомогильник, на данный момент трупы животных выбрасывают вдоль трассы, в тополя. Собаки разносят заразу. Кто за это должен отвечать? – цитирует «Селенга-инфо» местных жителей.



В управлении ветеринарии Бурятии объяснили, что скотомогильник в села Селендума был ликвидирован в 2019 году, так как не соответствовал требованиям ветеринарного законодательства.



- В соответствии с ветеринарным законодательством, обязанность по доставке и уничтожению биологических отходов возлагается на владельца животного. При этом, владелец обязан в течение суток с момента гибели животного известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов, - отметил главный специалист-эксперт управления ветеринарии республики Артур Тарнуев.



В случае, когда хозяин не установлен, обязанность по уничтожению биологических отходов возлагается на органы местного самоуправления. В итоге специалисты госветслужбы выехали в село для проверки сведений.



- В результате выезда по трассе Р-440 в сторону Джидинского района, в 50 метрах от села Селендума в местности Шана МО СП «Селендумское» обнаружен труп крупного рогатого скота. Владелец трупа не установлен. В связи с этим, проведена беседа с главой СП Селендума, и принято решение об уничтожении биологических отходов путем сжигания на месте, - сообщил Артур Тарнуев.



Этот труп коровы сожгли 4 сентября.

