Тревогу забили жители селенгинского села
Жители села Селендума Селенгинского района Бурятии жалуются на то, что трупы животных у них выбрасывают вдоль трассы. Раньше в деревне был скотомогильник, но в 2019 году его зарыли, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».
- В селе Селендума в 2019 году зарыли скотомогильник, на данный момент трупы животных выбрасывают вдоль трассы, в тополя. Собаки разносят заразу. Кто за это должен отвечать? – цитирует «Селенга-инфо» местных жителей.
В управлении ветеринарии Бурятии объяснили, что скотомогильник в села Селендума был ликвидирован в 2019 году, так как не соответствовал требованиям ветеринарного законодательства.
- В соответствии с ветеринарным законодательством, обязанность по доставке и уничтожению биологических отходов возлагается на владельца животного. При этом, владелец обязан в течение суток с момента гибели животного известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов, - отметил главный специалист-эксперт управления ветеринарии республики Артур Тарнуев.
В случае, когда хозяин не установлен, обязанность по уничтожению биологических отходов возлагается на органы местного самоуправления. В итоге специалисты госветслужбы выехали в село для проверки сведений.
- В результате выезда по трассе Р-440 в сторону Джидинского района, в 50 метрах от села Селендума в местности Шана МО СП «Селендумское» обнаружен труп крупного рогатого скота. Владелец трупа не установлен. В связи с этим, проведена беседа с главой СП Селендума, и принято решение об уничтожении биологических отходов путем сжигания на месте, - сообщил Артур Тарнуев.
Этот труп коровы сожгли 4 сентября.
В Бурятии вдоль трассы выбрасывали трупы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину задержали в аэропорту
Также, по словам местных жителей, подтопило огороды
Тревогу забили жители селенгинского села
Лесник на тракторе прорывался сквозь пламя
Одному из пассажиров стало плохо
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу
Банковскую карту мужчина украл в магазине
ДТП произошло в Рязанской области
Спасатели просто так вели поиски
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Задержанным оказался студент вуза
По грибы отправились трое друзей
Также изъят рыболовный костюм