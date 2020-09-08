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В Бурятии вдоль трассы выбрасывали трупы

В Бурятии вдоль трассы выбрасывали трупы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тревогу забили жители селенгинского села

Жители села Селендума Селенгинского района Бурятии жалуются на то, что трупы животных у них выбрасывают вдоль трассы. Раньше в деревне был скотомогильник, но в 2019 году его зарыли, сообщается в группе «Селенга-инфо.24/7».

- В селе Селендума в 2019 году зарыли скотомогильник, на данный момент трупы животных выбрасывают вдоль трассы, в тополя. Собаки разносят заразу. Кто за это должен отвечать? – цитирует «Селенга-инфо» местных жителей.

В управлении ветеринарии Бурятии объяснили, что скотомогильник в села Селендума был ликвидирован в 2019 году, так как не соответствовал требованиям ветеринарного законодательства.

- В соответствии с ветеринарным законодательством, обязанность по доставке и уничтожению биологических отходов возлагается на владельца животного. При этом, владелец обязан в течение суток с момента гибели животного известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов, - отметил главный специалист-эксперт управления ветеринарии республики Артур Тарнуев.

В случае, когда хозяин не установлен, обязанность по уничтожению биологических отходов возлагается на органы местного самоуправления. В итоге специалисты госветслужбы выехали в село для проверки сведений.

- В результате выезда по трассе Р-440 в сторону Джидинского района, в 50 метрах от села Селендума в местности Шана МО СП «Селендумское» обнаружен труп крупного рогатого скота. Владелец трупа не установлен. В связи с этим, проведена беседа с главой СП Селендума, и принято решение об уничтожении биологических отходов путем сжигания на месте, - сообщил Артур Тарнуев.

Этот труп коровы сожгли 4 сентября.
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