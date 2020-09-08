Лесник из Бурятии рассказал, как оказался в огненном кольце

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесник на тракторе прорывался сквозь пламя



В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали об инженере по охране и защите лесов Заудинского лесхоза Сергее Ермакова. Он поделился, как оказался в огненном кольце на лесном пожаре.



Главные задачи Сергея Ермакова – защитить лес от всех угроз, будь то огонь, вредители или болезни.



- Моя команда всегда тщательно готовится к предстоящему пожароопасному сезону. Каждую осень мы выжигаем сухую траву в лесах и прокладываем минполосы, чтобы не допустить сильных лесных пожаров весной. От того, как мы проведём все мероприятия, зависит пожароопасная обстановка. В этом году из-за дождей в лесах выросло очень много травы, которая весной может представлять серьёзную пожарную опасность. Но после закрытия пожароопасного сезона, мы ежегодно проводим профвыжигания, чтобы снизить угрозу. Поэтому нам некогда отдыхать, наша задача – защищать лес, чего бы нам это не стоило, - рассказывает Сергей.



Также Сергей принимает участие в тушение лесных пожаров, об одном из них он до сих пор вспоминает с замиранием сердца:



- Дело было в 2010 году, мы тушили пожар в нашем районе, ничто не предвещало беды, но вдруг ветер усилился и сменил направление, пожар начал разрастаться, а меня и трактор окружила огненная стена. В первые секунды я не знал, что делать – вся группировка оказалась за пределами этого огненного кольца. Я не мог бросить технику, ведь это наш надёжный железный друг в тушении. Залез в кабину и решил прорываться через пламя – это был единственный путь. Отбросив страх, я рванул навстречу огню. Мне удалось выбрать момент и прорваться сквозь пелену огня и дыма, трактор остался невредимым. С помощью этого трактора мы пропахали минполосу, окольцевали его и потушили.



Сергей с особым трепетом относится к технике - как к новой, так и к старой. Весь автопарк Заудинского лесхоза всегда в строю и готов к тушению лесных пожаров.



Сергей на страже лесов Бурятии уже больше 11 лет. После окончания школы он уехал и отучился в Красноярске по направлению «Лесное дело», начал работать там. Спустя время понял, что скучает по солнечной Бурятии и по её живописной природе, поэтому решил вернуться.



