Лесник из Бурятии рассказал, как оказался в огненном кольце

Лесник на тракторе прорывался сквозь пламя
В пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства рассказали об инженере по охране и защите лесов Заудинского лесхоза Сергее Ермакова. Он поделился, как оказался в огненном кольце на лесном пожаре.
Главные задачи Сергея Ермакова – защитить лес от всех угроз, будь то огонь, вредители или болезни.
- Моя команда всегда тщательно готовится к предстоящему пожароопасному сезону. Каждую осень мы выжигаем сухую траву в лесах и прокладываем минполосы, чтобы не допустить сильных лесных пожаров весной. От того, как мы проведём все мероприятия, зависит пожароопасная обстановка. В этом году из-за дождей в лесах выросло очень много травы, которая весной может представлять серьёзную пожарную опасность. Но после закрытия пожароопасного сезона, мы ежегодно проводим профвыжигания, чтобы снизить угрозу. Поэтому нам некогда отдыхать, наша задача – защищать лес, чего бы нам это не стоило, - рассказывает Сергей.
Также Сергей принимает участие в тушение лесных пожаров, об одном из них он до сих пор вспоминает с замиранием сердца:
- Дело было в 2010 году, мы тушили пожар в нашем районе, ничто не предвещало беды, но вдруг ветер усилился и сменил направление, пожар начал разрастаться, а меня и трактор окружила огненная стена. В первые секунды я не знал, что делать – вся группировка оказалась за пределами этого огненного кольца. Я не мог бросить технику, ведь это наш надёжный железный друг в тушении. Залез в кабину и решил прорываться через пламя – это был единственный путь. Отбросив страх, я рванул навстречу огню. Мне удалось выбрать момент и прорваться сквозь пелену огня и дыма, трактор остался невредимым. С помощью этого трактора мы пропахали минполосу, окольцевали его и потушили.
Сергей с особым трепетом относится к технике - как к новой, так и к старой. Весь автопарк Заудинского лесхоза всегда в строю и готов к тушению лесных пожаров.
Сергей на страже лесов Бурятии уже больше 11 лет. После окончания школы он уехал и отучился в Красноярске по направлению «Лесное дело», начал работать там. Спустя время понял, что скучает по солнечной Бурятии и по её живописной природе, поэтому решил вернуться.
Лесник из Бурятии рассказал, как оказался в огненном кольце
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Одному из пассажиров стало плохо
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу
Банковскую карту мужчина украл в магазине
ДТП произошло в Рязанской области
Спасатели просто так вели поиски
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Задержанным оказался студент вуза
По грибы отправились трое друзей
Также изъят рыболовный костюм
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
Лес загорелся в Кяхтинском районе