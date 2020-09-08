Одному из пассажиров стало плохо
Плохое самочувствие пассажира стало причиной незапланированной посадки в Красноярске самолёта авиакомпании «Победа», летевшего из Улан-Удэ в Москву. Это этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу красноярского аэропорта.
- Посадка произошла в 9:45 по местному времени (05:45 мск), самолёт авиакомпании «Победа» приземлился из-за того, что пассажиру стало плохо во время полёта. Была вызвана скорая помощь, которая подъехала к самолёту и забрала пассажира, - рассказал собеседник «Интерфакса».
Что случилось с пассажиром, не уточняется.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле авиакомпании «Победы», летевший по маршруту «Москва - Улан-Удэ» сделал вынужденную посадку в Иркутске из-за курящего пассажира.
Летевший из Улан-Удэ в Москву самолёт экстренно сел в Красноярске
Происшествия, Фото:
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