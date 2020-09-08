Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина потерял сознание на полу в коридоре



Сегодня утром при пожаре в пятиэтажном доме на улице Шнеерсон в городе Нижнеудинск пожарные спасли мужчину, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Сообщение о пожаре от бдительных соседей поступило на номер «101» в половине шестого утра. К месту выехали два пожарных расчёта.



- Прибыв на место происшествия, мы увидели дым, идущий из окна на пятом этаже, и, поскольку было раннее утро, начали будить жителей дома, которые ещё спали в своих квартирах. Около 10 человек эвакуировались. В это же время, вскрыв дверь квартиры на пятом этаже, мы обнаружили на полу в коридоре мужчину и вынесли его на улицу. Пострадавший получил отравление угарным газом и был госпитализирован, - сообщил командир отделения пожарно-спасательной части Виктор Сбитнев.



В комнате горели пол и диван. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.



