Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
Сегодня утром при пожаре в пятиэтажном доме на улице Шнеерсон в городе Нижнеудинск пожарные спасли мужчину, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Сообщение о пожаре от бдительных соседей поступило на номер «101» в половине шестого утра. К месту выехали два пожарных расчёта.
- Прибыв на место происшествия, мы увидели дым, идущий из окна на пятом этаже, и, поскольку было раннее утро, начали будить жителей дома, которые ещё спали в своих квартирах. Около 10 человек эвакуировались. В это же время, вскрыв дверь квартиры на пятом этаже, мы обнаружили на полу в коридоре мужчину и вынесли его на улицу. Пострадавший получил отравление угарным газом и был госпитализирован, - сообщил командир отделения пожарно-спасательной части Виктор Сбитнев.
В комнате горели пол и диван. Открытый огонь был потушен в считанные минуты. Общая площадь пожара составила три квадратных метра.
Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире
Происшествия, Фото:
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