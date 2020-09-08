Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Сотрудники полиции Прибайкальского района Бурятии и Улан-Удэ вместе раскрыли кражу у постояльца гостевого дома в селе Горячинск на Байкале. Об этой краже рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Преступление произошло 20 августа. Проснувшись утром, 31-летний отдыхающий не нашёл в комнате свой телефон. Также из сумки пропали 100 долларов США. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей.
Полицейские задержали подозреваемого – 20-летнего улан-удэнца, который жил с друзьями в соседней комнате.
Вернувшись с побережья озера, парень перепутал помещения и зашел к спящему соседу. Здесь не удержался от соблазна и украл его телефон, а также залез в сумку, где нашёл доллары.
Гаджет подозреваемый уже продал.
Молодой человек работает грузчиком.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
Происшествия, Фото:
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