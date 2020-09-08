 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов

У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске

Сотрудники полиции Прибайкальского района Бурятии и Улан-Удэ вместе раскрыли кражу у постояльца гостевого дома в селе Горячинск на Байкале. Об этой краже рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Преступление произошло 20 августа. Проснувшись утром, 31-летний отдыхающий не нашёл в комнате свой телефон. Также из сумки пропали 100 долларов США. Общий ущерб составил 64 тысячи рублей.

Полицейские задержали подозреваемого – 20-летнего улан-удэнца, который жил с друзьями в соседней комнате.

Вернувшись с побережья озера, парень перепутал помещения и зашел к спящему соседу. Здесь не удержался от соблазна и украл его телефон, а также залез в сумку, где нашёл доллары.

Гаджет подозреваемый уже продал.

Молодой человек работает грузчиком.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража Байкал
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире
Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире
Происшествия, 08.09.2020
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
Происшествия, 08.09.2020
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Происшествия, 08.09.2020
Банковскую карту мужчина украл в магазине
«Они были без магнита»: 17-летний студент в Улан-Удэ стащил кроссовки
«Они были без магнита»: 17-летний студент в Улан-Удэ стащил кроссовки
Происшествия, 08.09.2020
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии
Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии
Происшествия, 08.09.2020
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
Происшествия, 08.09.2020
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали три человека
В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали три человека
Происшествия, 08.09.2020
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
В Бурятии тушили лесной пожар
В Бурятии тушили лесной пожар
Происшествия, 08.09.2020
Лес загорелся в Кяхтинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^