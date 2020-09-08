В Улан-Удэ женщина не заперла машину у ТРЦ и лишилась телефонов

Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу



30 августа в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 32-летней жительницы села Поселье. Она рассказала, что из автомобиля украли два сотовых телефона, когда она ушла с ребёнком за покупками в торговый центр.



Полицейские отсмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как прохожий сразу после ухода владелицы машины, не запершей дверь, подошёл к иномарке и забрал лежащие на переднем пассажирском сиденье гаджеты.



На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 21-летний житель Закаменского района, приехавший в Улан-Удэ на свадьбу к родственнице. Мобильные устройства у него изъяты.



На счету молодого человека пять судимостей за имущественные преступления, причём четыре из них не погашены. В июле он освободился из мест лишения свободы. В общей сложности в исправительных учреждениях он провел около 5,5 лет. Парень учится в техникуме.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



