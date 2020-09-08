 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

В Улан-Удэ женщина не заперла машину у ТРЦ и лишилась телефонов

В Улан-Удэ женщина не заперла машину у ТРЦ и лишилась телефонов
Происшествия, 
Вор приехал в Улан-Удэ на свадьбу

30 августа в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 32-летней жительницы села Поселье. Она рассказала, что из автомобиля украли два сотовых телефона, когда она ушла с ребёнком за покупками в торговый центр.

Полицейские отсмотрели записи с уличных камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как прохожий сразу после ухода владелицы машины, не запершей дверь, подошёл к иномарке и забрал лежащие на переднем пассажирском сиденье гаджеты.

На следующий день подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 21-летний житель Закаменского района, приехавший в Улан-Удэ на свадьбу к родственнице. Мобильные устройства у него изъяты.

На счету молодого человека пять судимостей за имущественные преступления, причём четыре из них не погашены. В июле он освободился из мест лишения свободы. В общей сложности в исправительных учреждениях он провел около 5,5 лет. Парень учится в техникуме.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире
Житель Иркутской области едва не погиб на пожаре в квартире
Происшествия, 08.09.2020
Мужчина потерял сознание на полу в коридоре
У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
У туриста на Байкале в Бурятии украли 100 долларов
Происшествия, 08.09.2020
Кража произошла в гостевом доме в Горячинске
Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Происшествия, 08.09.2020
Банковскую карту мужчина украл в магазине
«Они были без магнита»: 17-летний студент в Улан-Удэ стащил кроссовки
«Они были без магнита»: 17-летний студент в Улан-Удэ стащил кроссовки
Происшествия, 08.09.2020
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии
Коронавирус представляет смертельную опасность для 19% жителей Бурятии
Происшествия, 08.09.2020
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
Происшествия, 08.09.2020
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали три человека
В Бурятии в перевернувшемся грузовике пострадали три человека
Происшествия, 08.09.2020
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
В Бурятии тушили лесной пожар
В Бурятии тушили лесной пожар
Происшествия, 08.09.2020
Лес загорелся в Кяхтинском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^