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Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты

Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Банковскую карту мужчина украл в магазине

30-летний улан-удэнец в продуктовом магазине на Верхней Берёзовке украл забытую посетителем банковскую карту. Взяв чужую карту с прилавка, он рассчитался за спиртное. Затем, поняв, у карты не установлен лимит на снятие денег бесконтактным способом, оплатил ещё ряд покупок.

За день он потратил более 30 тысяч рублей, покупая продукты питания и алкоголь и веселясь с друзьями.

Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.

Полицейские поймали мужчины. Раскрытию преступления способствовали камеры в торговой точке.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронного средства платежа. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.


По информации МВД по Бурятии 
кража мошенничество
 
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