Банковскую карту мужчина украл в магазине
30-летний улан-удэнец в продуктовом магазине на Верхней Берёзовке украл забытую посетителем банковскую карту. Взяв чужую карту с прилавка, он рассчитался за спиртное. Затем, поняв, у карты не установлен лимит на снятие денег бесконтактным способом, оплатил ещё ряд покупок.
За день он потратил более 30 тысяч рублей, покупая продукты питания и алкоголь и веселясь с друзьями.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.
Полицейские поймали мужчины. Раскрытию преступления способствовали камеры в торговой точке.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронного средства платежа. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.
По информации МВД по Бурятии
Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Банковскую карту мужчина украл в магазине
ДТП произошло в Рязанской области
Спасатели просто так вели поиски
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Задержанным оказался студент вуза
По грибы отправились трое друзей
Также изъят рыболовный костюм
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
Лес загорелся в Кяхтинском районе
По вине сотрудника лесхоза незаконно вырубили три тысячи деревьев
У москвичей в труднодоступной местности сломался катамаран
Происшествия, 07.09.2020
Волны достигали высоты 2,5 метров
Происшествия, 07.09.2020
Убийство произошло из-за ревности