Улан-удэнец прогулял деньги с чужой безлимитной карты

Банковскую карту мужчина украл в магазине



30-летний улан-удэнец в продуктовом магазине на Верхней Берёзовке украл забытую посетителем банковскую карту. Взяв чужую карту с прилавка, он рассчитался за спиртное. Затем, поняв, у карты не установлен лимит на снятие денег бесконтактным способом, оплатил ещё ряд покупок.



За день он потратил более 30 тысяч рублей, покупая продукты питания и алкоголь и веселясь с друзьями.



Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности за преступления имущественного характера.



Полицейские поймали мужчины. Раскрытию преступления способствовали камеры в торговой точке.



Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием электронного средства платежа. Максимальное наказание, согласно санкциям данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.





По информации МВД по Бурятии

