18-летняя девушка на мопеде погибла, врезавшись в машину иркутянина





По информации УМВД по Рязанской области





4 сентября около 21:00 в Рязанской области на 20-м километре автодороги «Михайлов – Скопин» житель Иркутска стал участником ДТП, в котором погибла девушка.18-летняя жительница Москвы ехала на мопеде, не имея водительских прав и без автошлема. Она везла пассажирку. Водитель мопеда не предоставила преимущество проезда автомобилю «Шевроле Лачетти» под управлением 33-летнего жителя Иркутска. Произошло столкновение.В результате происшествия 18-летняя пассажирка мопеда – жительница Михайловского района Рязанской области скончалась. Она умерла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи.