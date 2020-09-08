18-летняя девушка на мопеде погибла, врезавшись в машину иркутянина

ДТП произошло в Рязанской области
4 сентября около 21:00 в Рязанской области на 20-м километре автодороги «Михайлов – Скопин» житель Иркутска стал участником ДТП, в котором погибла девушка.
18-летняя жительница Москвы ехала на мопеде, не имея водительских прав и без автошлема. Она везла пассажирку. Водитель мопеда не предоставила преимущество проезда автомобилю «Шевроле Лачетти» под управлением 33-летнего жителя Иркутска. Произошло столкновение.
В результате происшествия 18-летняя пассажирка мопеда – жительница Михайловского района Рязанской области скончалась. Она умерла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи.
По информации УМВД по Рязанской области
Банковскую карту мужчина украл в магазине
ДТП произошло в Рязанской области
Спасатели просто так вели поиски
Юноша попался на краже из спортивного магазина
Задержанным оказался студент вуза
По грибы отправились трое друзей
Также изъят рыболовный костюм
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
Лес загорелся в Кяхтинском районе
По вине сотрудника лесхоза незаконно вырубили три тысячи деревьев
У москвичей в труднодоступной местности сломался катамаран
Волны достигали высоты 2,5 метров
Убийство произошло из-за ревности