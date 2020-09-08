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18-летняя девушка на мопеде погибла, врезавшись в машину иркутянина

18-летняя девушка на мопеде погибла, врезавшись в машину иркутянина
Происшествия,  Фото:УМВД по Рязанской области
ДТП произошло в Рязанской области

4 сентября около 21:00 в Рязанской области на 20-м километре автодороги «Михайлов – Скопин» житель Иркутска стал участником ДТП, в котором погибла девушка.

18-летняя жительница Москвы ехала на мопеде, не имея водительских прав и без автошлема. Она везла пассажирку. Водитель мопеда не предоставила преимущество проезда автомобилю «Шевроле Лачетти» под управлением 33-летнего жителя Иркутска. Произошло столкновение.

В результате происшествия 18-летняя пассажирка мопеда – жительница Михайловского района Рязанской области скончалась. Она умерла от полученных травм в автомобиле скорой медицинской помощи.


По информации УМВД по Рязанской области

ДТП смерть
 
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