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В Бурятии потерявшиеся люди забыли сообщить, что нашлись

В Бурятии потерявшиеся люди забыли сообщить, что нашлись
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели просто так вели поиски

6 сентября спасателям поступило сообщение, что в лесах Заиграевского района Бурятии потерялась группа людей. Они ушли собирать дикоросы и не вышли на связь в условленное время, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На поиски людей выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Несколько часов активных поисков не дали результатов. Этому была причина. Оказалось, что люди самостоятельно вышли из леса и направились домой, но не сообщили об этом спасателям.

Такие случаи не редки в практике спасателей.

Спасатели просят ставить в известность оперативных дежурных и диспетчерам, к которым обращались за помощью сами заблудившиеся или их близкие.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Окинском районе Бурятии нашли живыми двух туристов из Москвы, которые пропали на водном маршруте. У мужчин сломался катараман, а связь с ними прервалась. Тревогу забила жена одного из москвичей. 
пропавшие без вести
 
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