Юноша попался на краже из спортивного магазина
6 сентября в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление от сотрудника службы безопасности спортивного магазина по улице Корабельная. При просмотре камер видеонаблюдения сотрудники магазина обнаружили кражу двух пар кроссовок. Ущерб составил более семи тысяч рублей.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска раскрыли кражу, задержав 17-летнего молодого человека. Парень из Мухоршибирском района, учится на третьем курсе техникума в Улан-Удэ.
Молодой человек уже привлекается к уголовной ответственности за кражу из магазина техники. Тогда он украл наушники.
В спортмагазине парень увидел на прилавке кроссовки без антикражного устройства. Продавцы в момент кражи отвлеклись.
- Они были без магнита, просто взял, положил в портфель и ушёл, - рассказал студент на допросе.
Украденные кроссовки полицейские изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В отделе полиции студент признал свою вину и заявил, что раскаивается.
«Они были без магнита»: 17-летний студент в Улан-Удэ стащил кроссовки
Происшествия, Фото:
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