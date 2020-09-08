Задержанным оказался студент вуза
Сотрудники транспортной полиции за переход железнодорожных путей в неположенном месте остановили 22-летнего студента вуза Улан-Удэ. У остановленного молодого человека обнаружили более 235 гр марихуаны.
В пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта в крупном размере. Санкция статьи предполагает максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.
У перешедшего пути не в том месте улан-удэнца нашли марихуану
Происшествия, Фото:
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