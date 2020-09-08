По грибы отправились трое друзей
5 сентября в районе села Куйтун Тарбагатайского района Бурятии потерялся грибник, сообщает группа «Тарбагатай-инфо».
В 12.37 часов женщина сообщила на пульт 101, что её два сына и их друг отправились в лес. Друг потерялся.
Заплутавший грибник вышел самостоятельно ещё до выезда спасателей.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Окинском районе Бурятии спасатели нашли живыми туристов из Москвы, у которых сломался катамаран и с которыми пропала связь.
В Бурятии заплутавший грибник сам вышел из леса
Происшествия, Фото:
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