В природном парке в Забайкалье изъяли ружьё и 600 метров сетей

Происшествия, Фото: минприроды Забайкальского края

Также изъят рыболовный костюм



Сотрудники дирекции природного парка «Ивано-Арахлейский» в Забайкальском крае изъяли охотничье ружьё и около 600 метров рыболовных сетей. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды Забайкальского края.



Состоялось обследование озера Иван на моторной лодке, из водоёма изъято 200 метров брошенных рыболовных сетей.



- В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях. Также изъято охотничье ружье, семь рыболовных сетей общей протяжённостью 350 метров, резиновая лодка и рыболовный костюм, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.



В соответствии с ч. 2 ст. 8.37 КоАП «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», на нарушителей предусмотрено наложение административного штрафа: на граждан в размере до 5 000 рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыбы; на юридических лиц до 200 000 рублей с конфискацией судна и других орудий вылова рыб.



Также проведены профилактические беседы с рыбаками, местными жителями и отдыхающими.





