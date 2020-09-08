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В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы

В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.

В Монголии с начала года зарегистрировали уже третью смерть от бубонной чумы. Новой жертвой вируса стал 38-летний мужчина, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.

Отмечается, что в прошлом месяце погибший употребил в пищу мясо сурка.

За лето в Монголии от бубонной чумы уже скончались 42-летний мужчина и 15-летний подросток. Всего с начала года в стране выявили 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них получилось подтвердить лабораторно.

Рядом с регионами, где выявили случаи заражения чумой, находятся российские Алтай, Тува, Бурятия и Забайкальский край. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация на границе находится под контролем.


Монголия чума смерть
 
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