Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Монголии с начала года зарегистрировали уже третью смерть от бубонной чумы. Новой жертвой вируса стал 38-летний мужчина, сообщает Лайф со ссылкой на агентство Синьхуа.
Отмечается, что в прошлом месяце погибший употребил в пищу мясо сурка.
За лето в Монголии от бубонной чумы уже скончались 42-летний мужчина и 15-летний подросток. Всего с начала года в стране выявили 18 предполагаемых случаев заражения бубонной чумой, четыре из них получилось подтвердить лабораторно.
Рядом с регионами, где выявили случаи заражения чумой, находятся российские Алтай, Тува, Бурятия и Забайкальский край. В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация на границе находится под контролем.
В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Задержанным оказался студент вуза
По грибы отправились трое друзей
Также изъят рыболовный костюм
Мужчина, как и предыдущие жертвы болезни, употреблял мясо сурка.
В Бурятии представили результаты анализа летальных исходов пациентов с COVID-19
У мужчины, который был за рулём, нет водительских прав
Лес загорелся в Кяхтинском районе
По вине сотрудника лесхоза незаконно вырубили три тысячи деревьев
У москвичей в труднодоступной местности сломался катамаран
Волны достигали высоты 2,5 метров
Убийство произошло из-за ревности
Сперва мужчина на тракторе и с бензопилой заявил, что в лесу искал корову
Вооружённые налётчики забили коров
В круг контактных лиц вошли одноклассники и учителя
Отец ребёнка сидел в салоне, но не успел прийти на помощь