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В Бурятии тушили лесной пожар

В Бурятии тушили лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Лес загорелся в Кяхтинском районе

Лесной пожар из-за неосторожного обращения с огнём возник вчера в 14.30 часов в Кяхтинском районе Бурятии. На тушении работало 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 га. Пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

На утро 8 сентября в республике лесных пожаров нет.

Лесники продолжают проводить профилактические мероприятия. Так, с начала пожароопасного сезона, выявлено более четырёх тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено более 2600 административных дел, сумма наложенных штрафов – более 12,8 млн рублей.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 592 лесных пожара на площади 226,7 тыс га.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.


лесные пожары
 
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