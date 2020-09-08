Лес загорелся в Кяхтинском районе
Лесной пожар из-за неосторожного обращения с огнём возник вчера в 14.30 часов в Кяхтинском районе Бурятии. На тушении работало 11 сотрудников лесной охраны, было задействовано пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 3 га. Пожар ликвидирован, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
На утро 8 сентября в республике лесных пожаров нет.
Лесники продолжают проводить профилактические мероприятия. Так, с начала пожароопасного сезона, выявлено более четырёх тысяч нарушений правил пожарной безопасности. Рассмотрено более 2600 административных дел, сумма наложенных штрафов – более 12,8 млн рублей.
Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 527 лесных пожаров на общей площади 89,9 тыс га. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 592 лесных пожара на площади 226,7 тыс га.
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – (3012) 20-44-44.
В Бурятии тушили лесной пожар
Происшествия, Фото:
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