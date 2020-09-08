В Бурятии экс-сотрудник лесхоза легко отделался за махинации

По вине сотрудника лесхоза незаконно вырубили три тысячи деревьев



Прибайкальский районный суд вынес приговор в отношении бывшего инженера по лесопользованию Ангырского участкового лесничества автономного учреждения Бурятии «Кикинский лесхоз». Он признан виновным в совершении трёх эпизодов служебного подлога, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



С февраля по май 2018 года мужчина вносил в ведомости ложные сведения о характеристиках лесных насаждений и объёме древесины, подлежащей заготовке на территории Ангырского участкового лесничества.



На основании ведомостей республиканское агентство лесного хозяйства заключило три договора купли-продажи лесных насаждений с предпринимателями. Последние вырубили 3 328 деревьев, хотя на самом деле эти деревья рубке не подлежали.



Суд назначил мужчине 400 часов обязательных работ. Также он на два года лишён права заниматься организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях.



Решение суда вступило в законную силу.



